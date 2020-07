Barbara d’Urso senza freni su Instagram svela: “Io ero sua moglie” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Barbara d’Urso, nelle scorse ore, ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori su Instagram annunciando di essere stata la moglie di un attore. Barbara d’Urso, dopo aver continuato la conduzione no stop dei suoi programmi anche durante il periodo d’emergenza del coronavirus, si sta godendo le meritate vacanze dal piccolo schermo, anche se a settembre come … L'articolo Barbara d’Urso senza freni su Instagram svela: “Io ero sua moglie” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

zazoomblog : Barbara D’Urso il retroscena su un collega: “Eravamo marito e moglie…” [FOTO] - #Barbara #D’Urso #retroscena… - iamiikaz : Progetto secondo me gli ha fatto un gran bene. E gli farà un gran bene. Abbiamo visto dizi di 60 puntate senza sens… - antoniomichel25 : RT @ferdinantripodi: #Azzolina: 'Studenti misureranno la temperatura a casa' . Mi aspetto la nomina di Barbara D'urso come tecnico del Gove… - misspolpette : RT @Saverio_94: Qui c'è da fare una petizione per mandare a casa Pierluigi Diaco, altro che Barbara D'Urso. - PonytaEle : RT @ferdinantripodi: #Azzolina: 'Studenti misureranno la temperatura a casa' . Mi aspetto la nomina di Barbara D'urso come tecnico del Gove… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia