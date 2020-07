Autostrade, Salvini in Senato attacca: «Atlantia in Borsa guadagna il 25%. I Benetton sono sicuramente contenti». E apre sul taglio delle tasse (Di mercoledì 15 luglio 2020) «Complimenti a qualcuno che oggi avrà sicuramente da festeggiare perché in questo momento il titolo di Atlantia in Borsa guadagna il 25% del suo valore, quindi i Benetton sicuramente sono contenti». Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo oggi in Senato, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del vertice con i suoi omologhi a Bruxelles il 17 e 18 luglio. Il primo affondo è, com’era intuibile, sul dossier Autostrade, dopo che all’alba il Consiglio dei ministri ha trovato un accordo con Atlantia che prevede, in primis, un progressivo ingresso dello Stato in Aspi. «Qualcuno oggi ... Leggi su open.online

Mov5Stelle : Oggi tutti dicono di essere favorevoli a togliere il controllo di Autostrade ai Benetton. Lo dicono anche quelle f… - M5S_Camera : Su Autostrade il MoVimento 5 Stelle solo contro tutti, Salvini deve tacere - LegaSalvini : Autostrade, Matteo Salvini replica a Di Maio: 'A differenza sua non ho mai incontrato un Benetton'. - LorenzoOlivier : RT @LaNotiziaTweet: Sì, No, forse… La revoca delle concessioni autostradali manda in tilt il Capitano. Per #Salvini adesso si può fare, ma… - nicolaebasta : RT @catlatorre: Se sarà un ottimo accordo o meno quello su #Autostrade, lo vedremo. Una cosa è certa: uno come Salvini che grida al complot… -