Ascolti TV | Martedì 14 luglio 2020. Calma piatta: The Resident parte dal 10%, All Together Now 11.4% (Di mercoledì 15 luglio 2020) Michelle Hunziker Su Rai1 The Resident, in onda dalle 21.30 alle 23.49, ha conquistato 1.818.000 spettatori pari al 10% di share. Su Canale 5 All Together Now – La Supersfida, in onda dalle 21.26 alle 25.12, ha raccolto davanti al video 1.632.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 976.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di 1.202.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.361.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%. Su Rete4 Il Ragazzo di Campagna totalizza un a.m. di 1.335.000 spettatori con il 7% di share. Su La7 In Onda ha registrato 654.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su TV8 La tata dei Desideri ha segnato il 2.7% con 547.000 spettatori mentre sul Nove The Rock ha catturato ... Leggi su davidemaggio

