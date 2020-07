Anna Pettinelli, età e storia con Stefano Macchi dell’ex concorrente di Temptation Island (Di mercoledì 15 luglio 2020) Simpatica, esplosiva, a tratti irriverente. Nel corso degli anni Anna Pettinelli si è fatta conoscere in tutta la sua energia al pubblico italiano, che l’ha potuta apprezzare in molte vesti diverse. Speaker radiofonica, presentatrice, ultimamente anche concorrente di Temptation Island, programma di Canale 5 seguitissimo dai giovani. In quel contesto ha dato prova della sua gelosia nei confronti del compagno Stefano Macchi, diversi anni più giovane di lei. L’esperienza televisiva ha messo in luce un’Anna Pettinelli inedita, impegnata a coltivare il suo amore evitando di far trasparire risentimento nei confronti del ‘suo’ Stefano giudicato dalla speaker troppo vicino alle altre ... Leggi su italiasera

italiaserait : Anna Pettinelli, età e storia con Stefano Macchi dell’ex concorrente di Temptation Island - tempoweb : #AnnaPettinelli a #IoeTe spara il retroscena: la #Marcuzzi a #TemptationIsland... - zazoomblog : Chi è Anna Pettinelli speaker di RDS: età biografia e curiosità - #Pettinelli #speaker #biografia - Luna60Angela : Vogliamo parlare della bellezza del compagno della Pettinelli? E Brava Anna?? #ioete - suaperfidia : Davvero esilarante la corsettina con pepe nel sedere e coda di paglia a strascico del compagno di Anna Pettinelli a… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Pettinelli Anna Pettinelli, gaffe con la Ricciarelli 'Si può vivere senza figli?'/ Katia: 'io..' Il Sussidiario.net Anna Pettinelli a Io e Te rivela una cosa del tronco di Temptation Island Vip (Foto)

Con ospite Anna Pettinelli a Io e Te oggi Pierluigi Diaco non poteva lasciarsi sfuggire qualche domanda su Temptation Island Vip (foto). La Pettinelli ha partecipato al reality di Canale 5 l’anno ...

Io e Te, Anna Pettinelli confessa: “Temptation Island? Ancora mi rode”

Anna Pettinelli, figura storica dell’intrattenimento musicale sia in radio che in televisione, è stata ospite di Pierluigi Diaco nella puntata di oggi, mercoledì 15 luglio, di Io e Te. La conduttrice, ...

Con ospite Anna Pettinelli a Io e Te oggi Pierluigi Diaco non poteva lasciarsi sfuggire qualche domanda su Temptation Island Vip (foto). La Pettinelli ha partecipato al reality di Canale 5 l’anno ...Anna Pettinelli, figura storica dell’intrattenimento musicale sia in radio che in televisione, è stata ospite di Pierluigi Diaco nella puntata di oggi, mercoledì 15 luglio, di Io e Te. La conduttrice, ...