Addio a Galyn Görg | Lorella Cuccarini ricorda la ballerina scomparsa a 56 anni

Lorella Cuccarini ricorda Galyn Görg, la celebre ballerina scomparsa a soli 56 anni. Un lutto terribile per il mondo della danza e per chi, come la conduttrice, ha conosciuto l'artista. Classe 1964, era nata a Los Angeles, ma aveva trovato la fama in Italia entrando nel corpo di ballo di Steve LaChance, famoso coreografo ed ex protagonista di Amici di Maria De Filippi. Negli anni Ottanta aveva preso parte alla sesta edizione di Fantastico, il programma Rai di grande successo condotto da Pippo Baudo. In quell'epoca aveva stretto un legame d'amicizia con Lorella Cuccarini, continuato anche lontano dai riflettori. La morte di Galyn Görg ha colpito tutti i protagonisti del ...

