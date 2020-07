1 minuto in Borsa 15 luglio 2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) (TeleBorsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee. Tra i best performers di Milano, in evidenza Atlantia (+24,42%). I più forti ribassi si verificano su Terna, che continua la seduta con -0,61%. Sulla piattaforma americana del CME, il petrolio continua gli scambi, con un aumento dell’1,37%, a 40,84 dollari per barile. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicati i Prezzi al Consumo, in Italia, dove il valore raggiunge -0,2% su base annuale, mentre si registrano 0,1% su base mensile. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e della Produzione industriale. Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il ... Leggi su quifinanza

