Wireless e antibatterico: la rivoluzione degli interruttori PLH ai tempi del coronavirus (Di martedì 14 luglio 2020) Nell’era del riconoscimento vocale “elevato” a interruttore (“Alexa, accendi le luci!”) e di quello facciale usato persino per decodificare le emozioni, c’è un’azienda che esce dal coro. Perché è convinta che pensare differente, oggi, sia pensare semplice. Anzi, più semplice. L’azienda è italiana, si chiama Epic e con il brand PLH® realizza apparecchi di comando per uso domestico che, oltre a essere oggetti di design esclusivi (dimenticate placche e placchette a parete, e guardate la gallery), semplificano la vita, appunto. Sono Wireless, arrivano dove i cavi non arrivano, pur restando affidabili come il classico interruttore. “In un mondo sempre più digitale, la mia visione degli apparecchi di comando Wireless per uso domestico è ... Leggi su wired

Scegliere un impianto elettrico con interruttori, prese, gestione tapparelle nuovo con già dentro la domotica o attrezzarlo in un secondo tempo? Inserire “ragnetti” o relais all’interno di scatole o d ...

