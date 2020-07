Voglia di nail art? Ecco tutte le tendenze per l’estate 2020! (Di martedì 14 luglio 2020) Finalmente estate! Mare, sole, relax, shopping, Voglia di stare bene e di prendersi cura di sé. E Voglia di avere mani impeccabili! Avete pensato alla prossima nail art per le vostre unghie? Se avete ancora qualche dubbio, vi proponiamo tantissime idee da cui prendere spunto per avere unghie uniche, coloratissime e di ultimissima tendenza. Stripes-nail art Unghie a strisce colorate. Non è importante che siano perfettamente dritte e simmetriche, ma se vi più colori sulle unghie, questo è decisamente il vostro anno! Motivi Colori opachi e disegni brillanti in bianco e nero. Mettono in evidenza la personalità di una donna sicura di sé, che non vuole strafare ma che ama il bello. Gioielli Se vi piacciono i gioielli (sia quelli ... Leggi su herbeauty.co

Ultime Notizie dalla rete : Voglia nail Multicolor e “logate”, ecco le unghie per l'estate Il Sole 24 ORE Multicolor e “logate”, ecco le unghie per l’estate

L'estate è finalmente arrivata e cresce la voglia di ritornare a una vita spensierata, lasciandoci alle spalle le preoccupazioni e le incertezze che abbiamo vissuto durante il lockdown. Si riparte dai ...

Unghie fluo: i colori da provare per la manicure dell’estate 2020

Hai voglia di dare un tocco di colore alla tua manicure estiva? I colori must have per la manicure dell’estate 2020 sono fluo: colori accesi e vivaci che possono essere indossati anche in modo chic pe ...

L'estate è finalmente arrivata e cresce la voglia di ritornare a una vita spensierata, lasciandoci alle spalle le preoccupazioni e le incertezze che abbiamo vissuto durante il lockdown. Si riparte dai ...Hai voglia di dare un tocco di colore alla tua manicure estiva? I colori must have per la manicure dell’estate 2020 sono fluo: colori accesi e vivaci che possono essere indossati anche in modo chic pe ...