Uomini e Donne, Giorgio Manetti diventa attore: l’ex di Gemma reciterà in inglese (Di martedì 14 luglio 2020) Dalla televisione al cinema, Giorgio Manetti diventa… attore. Proprio così, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha intrapreso un progetto attoriale in lingua inglese, come ha svelato una clip circolata sul web nelle ultime ore. Il bel Giorgio è diventato noto al pubblico italiano per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. Per anni è stato l’uomo più desiderato della tv italiana e la sua storia con Gemma Galgani faceva impennare gli ascolti come nessun altro evento all’interno del dating show di Canale 5. Anche dopo la rottura con la dama torinese è rimasto all’interno del programma per poi decidere di andarsene per dedicarsi ad altri ... Leggi su italiasera

