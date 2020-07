'Togliere la concessione ai Benetton? Un regalo miliardario. Ma pagare non sarà Di Battista' (Di martedì 14 luglio 2020) Uno straordinario regalo ai Benetton pagato, se dovessero vincere, dagli italiani e non certo da Alessandro Di Battista'. Così in un'intervista al Corriere della Sera il presidente di Italia Viva ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

Cosi49Cosimo : @La7tv @gennaromigliore Come si fa a fare dei paragoni di merda, allora con il crollo del Morandi c'e stata un'emor… - Carimbri : RT @Marco_dreams: Casaleggio incontra Conte. Conte insiste nel togliere la concessione ad Atlantia. Il titolo crolla in borsa. Se fra un p… - Luca80093108 : RT @pirata_21: Ho sentito:'Centro di Gravità Permanente' rifatta da Biagio #Antonacci. Più che ad #Autostrade trovo più urgente togliere la… - Poicipenso5 : @Domenic30170078 @ziobaffone @mariolavia civilmente il gestore è responsabile visto che non è caduto un meteorite s… - italia_pro : In uno stato in cui l'industria del turismo gioca un ruolo primario bisognerebbe togliere la concessione delle auto… -