Tangenti sanità | Formigoni e Lucchina assolti dall’accusa di corruzione

Tangenti sanità. L'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni e l'ex direttore generale dell'ospedale Maggiore di Cremona Simona Mariani sono stati ufficialmente assolti dall'accusa di aver ricevuto delle Tangenti poiché il pm ha deliberato che il fatto non sussiste. Entrambi erano incolpati di corruzione e abuso d'ufficio per il caso dell'acceleratore lineare Vero per la cura radioterapica. L'assoluzione dall'accusa di abuso d'ufficio è arrivata anche per Carlo Lucchina, ex direttore generale della sanità lombarda.

