Serie A, anticipi e posticipi di 36^ e 37^ giornata: programma e orari (Di martedì 14 luglio 2020) La Lega Serie A ha comunicato il programma degli anticipi e dei posticipi di diciassettesima e diciottesima giornata di ritorno, per quanto concerne la stagione 2019/2020 del massimo campionato italiano. Di seguito il prospetto completo, con Milan-Atalanta e Inter-Napoli in evidenza, le quali andranno in scena rispettivamente venerdì 24 e martedì 28 luglio. 36^ giornata Venerdì 24 luglio, ore 21.45 – Milan vs Atalanta Sabato 25 luglio, ore 17.15 – Brescia vs Parma Sabato 25 luglio, ore 19.30 – Genoa vs Inter Sabato 25 luglio, ore 21.45 – Napoli vs Sassuolo Domenica 26 luglio, ore 17.15 – Bologna vs Lecce Domenica 26 luglio, ore 21.45 – Juventus vs Sampdoria 37^ giornata Martedì 28 luglio, ore ... Leggi su sportface

