Piazza di spaccio nell’Alto-Casertano: madre, padre e figlio in carcere (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvevano creato una Piazza di spaccio a San Potito Sannitico, comune dell’Alto-Casertano lontano dalle “zone calde” a cavallo tra le province di Napoli e Caserta, con vendita a domicilio e sistema di videosorveglianza per evitare i blitz delle forze dell’ordine. In manette sono così finite cinque persone – destinatarie di custodia cautelare in carcere – nell’ambito di un’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Napoli per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state realizzate dai carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese. Promotori del business illecito – è emerso – una coppia di coniugi, Valerio Cappello di 46 ... Leggi su anteprima24

mattinodinapoli : Droga, piazza di spaccio a domicilio nel Casertano, cinque arresti - cronacacaserta : 5 arresti. Smantellata piazza di spaccio a Piedimonte Matese. I NOMI - BlunoteWeb : #Sava (TA): Madre e figlio gestivano piazza di spaccio, arrestati - RTMManduria : Madre e figlio gestivano piazza di spaccio a Sava: arrestati dalla Polizia - PugliaStream : Smantellata piazza di spaccio fra Lecce e Potenza: quattro arresti -