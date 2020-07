Pedonalizzazione, la sperimentazione in 11 vie cittadine (Di martedì 14 luglio 2020) Undici vie cittadine saranno totalmente o parzialmente pedonalizzate per la sperimentazione voluta dall’assessora Maria Lapietra e votata dalla Giunta Comunale nella riunione di oggi. Si tratta di: via San Francesco da Paola, nel tratto tra le vie Po e Des Ambrois; via Fratelli Vasco; via Des Ambrois, nel tratto tra le vie Accademia Albertina e via San Francesco da Paola, nella Circoscrizione 1; via Musiné tra le vie Rivara e Corio, nella Circoscrizione 4; via Vibò, da via Chiesa della Salute (esclusa) e via Vittoria (esclusa) e tra via Vittoria (esclusa) e via Bibiana (esclusa), nella Circoscrizione 5; via Mameli; via Lanino; via Borgo Dora, nel tratto tra le vie Andreis e Mameli e a nord di via Andreis; via Andreis, nel tratto tra l’interno 18 e la carreggiata ovest di corso Giulio Cesare, ... Leggi su nuovasocieta

