No, questa donna non ha partorito «18 bambini» (Di martedì 14 luglio 2020) L’11 luglio su su Facebook sono state pubblicate alcune foto che mostrano una donna incinta e due stanze con all’interno una persona e numerosi neonati. La donna immortalata ha un ventre molto grande; gli altri due scatti mostrano, nel primo caso, una persona sdraiata sul pavimento e circondato da 17 neonati che indossano una tutina azzurra e, nel secondo, un uomo seduto su un divano e circondato da 18 neonati che indossano solo il pannolino. Le foto sono accompagnate da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook, in cui si sostiene che la donna avrebbe partorito «18 bambini». Fotografie pubblicate su Facebook l’11 luglio 2020 – Immagini modificate questa notizia è falsa e circola in rete da almeno sei anni ... Leggi su facta.news

mante : Ho segnalato a Instagram il video falso di Salvini in cui accusa un pakistano nudo (era un cittadino italiano) a Ga… - Corriere : Riuscite a vedere la donna nascosta in questa foto? Le più belle illusioni ottiche - matteosalvinimi : Con inaudità crudeltà e solo per fare un dispetto al suo amante, lancia nel vuoto un cucciolo di 7 mesi, uccidendol… - Vas_Happening_M : @lewisxtommo @sameyesblue Non capisco il senso di rendere una 'fidanzata' un idolo. Seguo questa donna solo perché… - gladiatoremassi : RT @Giusylo3: Questa donna, Egle Passetti Possetti, il 14 agosto ha perso sorella, cognato e i suoi 2 cari nipoti...Assieme agli altri fami… -

Ultime Notizie dalla rete : questa donna È giusto punire questa donna con il carcere? Il Post Donna asintomatica contagia 71 persone con un giro di 60 secondi in ascensore: il caso-studio sul Covid-19

Donna asintomatica infetta 71 persone con un semplice giro in ascensore. Lo suppone uno studio pubblicato sul Journal of Emerging Infectious Diseases del Chinese Centers for Disease Control and Preven ...

Morta per trasfusioni di sangue infetto fatte 46 anni fa. Lo stato risarcirà gli eredi

Un risarcimento importante, per una morte dovuta a un errore sanitario. Compiuto 46 anni dopo. Lo Stato dovrà pagare 695mila euro agli eredi di una donna di Napoli che nel 1974 stata sottoposta a tras ...

Donna asintomatica infetta 71 persone con un semplice giro in ascensore. Lo suppone uno studio pubblicato sul Journal of Emerging Infectious Diseases del Chinese Centers for Disease Control and Preven ...Un risarcimento importante, per una morte dovuta a un errore sanitario. Compiuto 46 anni dopo. Lo Stato dovrà pagare 695mila euro agli eredi di una donna di Napoli che nel 1974 stata sottoposta a tras ...