Naya Rivera: l'autopsia conferma la morte per annegamento (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'autopsia di Naya Rivera conferma che l'attrice di Glee è morta per annegamento ed esclude altre cause: il suo corpo è stato ritrovato ieri dopo cinque giorni di ricerche. L'autopsia di Naya Rivera conferma la morte per annegamento dell'attrice di Glee e ha escluso che abbia fatto uso di droghe prima del tragico incidente che le è costato la vita. Rivera era scomparsa mercoledì scorso durante un giro sul Lago Piru in California e il suo corpo è stato ritrovato solo nella giornata di ieri. Secondo TMZ, le autorità sostengono che dai risultati dell'autopsia di Naya Rivera risulta evidente che ... Leggi su movieplayer

