Morto Grant Imahara, storico volto di «Mythbusters» (Di martedì 14 luglio 2020) È morto a 49 anni, vittima improvvisa di un aneurisma cerebrale. Grant Imahara, storico volto del programma Mythbusters, si è spento a Los Angeles, nella serata di lunedì. «Ci si è spezzato il cuore nell’apprendere la triste notizia della sua morte», ha recitato, in un comunicato stampa, il Gruppo Discovery, «Era una parte importante della nostra famiglia e un uomo meraviglioso. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia», si è letto ancora. Leggi su vanityfair

SkyTG24 : Morto Grant Imahara, noto per il programma TV Mythbusters: stroncato da un aneurisma - ilpost : È morto il conduttore televisivo statunitense Grant Imahara, noto soprattutto per “Mythbusters”: aveva 49 anni - disinformatico : Ci ha lasciato un grande Mythbuster: @grantimahara - anna_annie12 : Morto Grant Imahara, noto per il programma TV Mythbusters: stroncato da un aneurisma | Sky TG24 - hjartaika : è morto grant imahara di mythbuster, sono senza parole -