Inter, Conte fa chiarezza: “resto se la dirigenza mi vuole. Eriksen? Lo voglio cattivo“ (Di martedì 14 luglio 2020) Un primo tempo opaco, condizionato da un errore di Handanovic, poi una reazione rabbiosa nella ripresa. L’Inter torna a vincere superando 3-1 il Torino e portandosi al secondo posto in classifica. Nervosismo e frustrazione dei due passi falsi con Bologna e Verona sembrano essersi placati, almeno per una notte. Emilio Andreoli/Getty ImagesAntonio Conte nel post gara, ai microfoni di Sky Sport, ha spazzato via le voci su un suo possibile addio a fine stagione rimettendo la decisione nelle mani della società: “io sono stato chiamato all’Inter per un progetto triennale, per riportarla dove merita, a essere competitiva per provare a vincere. Ci vuole del tempo, in altri anni ho sorpreso perché ho portato subito la squadra alla vittoria o ho vinto qualcosa. Sono arrivato ... Leggi su sportfair

