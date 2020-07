Il pugile nero che sconfisse Mussolini. Oscurato dal regime, avrà una via e un film (Di martedì 14 luglio 2020) Italiano di madre africana, conquistò il titolo europeo il 24 giugno del 1928 a Roma davanti a 40mila spettatori e ai gerarchi del Duce. Ostacolato in ogni modo, si arruolò in Inghilterra ed entrò a ... Leggi su quotidiano

Ultima postilla. Roma ha deciso di dedicare una via al suo pugile nero, nel Villaggio olimpico: via Jacovacci sarà accanto a via Abebe Bikila, l’etiope che vinse a piedi scalzi la maratona ai Giochi ...

La miss e la macchina da presa Un campione anche come attore

Mentre la moglie Fulvia Franco come attrice ebbe parti secondarie il boxeur recitò, e bene, per Monicelli, Bolognini e William Wyler Fulvia Franco, la triestina eletta Miss Italia nel 1948, quando Tri ...

