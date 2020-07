Giletti e Di Matteo fanno arrabbiare il boss in carcere: 'Stanno scassando la...' (Di martedì 14 luglio 2020) 'Quell'uomo... di Giletti e quel... di Di Matteo Stanno scassando la minchia'. E' l'11 maggio scorso e a parlare, mentre è in carcere , è il boss mafioso Filippo Graviano , condannato per le stragi ... Leggi su leggo

