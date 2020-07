Fondazione Crc, l'ops su Ubi non risponde alle nostre attese (Di martedì 14 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 14 LUG - La Fondazione Crc, azionista di Ubi Banca con il 5,9% del capitale, continua a considerare non soddisfacente l'offerta pubblica di scambio di Intesa Sanpaolo. Il cda e il ... Leggi su corrieredellosport

