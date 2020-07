Fiorentina, i convocati per Lecce: rientra Duncan, c’è Ghezzal (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di domani sera a Lecce. rientra Duncan che riprende il suo posto dato a Beloko mercoledì. Ecco l’elenco completo. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano. Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Duncan, Castrovilli, Ghezzal, Pulgar. Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Sottil, Vlahovic. Foto: profilo Twitter Fiorentina L'articolo Fiorentina, i convocati per Lecce: rientra Duncan, c’è Ghezzal proviene da ... Leggi su alfredopedulla

Lo ha detto il tecnico gigliato Beppe Iachini alla vigilia della sfida fra Lecce e Fiorentina ... l'allenatore viola che recupera e quindi ha convocato per la trasferta in terra pugliese, il ...

"Il Lecce e' un avversario ostico, una squadra che ha delle qualita' e delle abilita', all'andata abbiamo visto come e' finita. Si conoscono molto bene perche' giocano insieme da tre anni quindi dovre ...

