E' un'Atalanta da record, secondo posto e grandinata di gol: Gasperini sta riscrivendo la storia (Di martedì 14 luglio 2020) Bella, sbarazzina e con l'ormai consueto vizio della goleada. L'Atalanta non è più una sorpresa, non può esserlo dopo aver conquistato d'autorità i quarti di finale di Champions League e aver dettato legge pochi giorni fa sul campo della Juventus, uscendo con un pari strettissimo considerando la prestazione. Emilio Andreoli/Getty ImagesGian Piero Gasperini ha costruito una macchina perfetta, capace di rifilare ben 6 gol al Brescia in una partita mai in discussione, incrementando il proprio bottino di reti segnate in questo campionato, al momento attestatosi a 93. Un numero pazzesco, una cifra che la avvicina al record degli ultimi 50 anni del Napoli, fermatosi a 95. L'Atalanta però ha ancora cinque partite da giocare, dunque il tempo per attentare al primato all-time di gol segnati in ...

