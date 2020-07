“È stato Elon Musk a picchiare Amber Heard, non Johnny Depp”: le rivelazioni di due testimoni nel processo (Di martedì 14 luglio 2020) C’è un nuovo colpo di scena nel processo in corso a Londra contro il tabloid Sun che vede Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard sfidarsi a colpi di accuse reciproche e rivelazioni choc. Nel corso dell’ultima udienza sono stati ascoltati due testimoni della difesa secondo cui a picchiare l’attrice sarebbe stato l’imprenditore e fondatore di Tesla Elon Musk e non Depp. Si tratta di due membri del personale che lavoravano nell’esclusivo edificio dell’Eastern Columbia dove Johnny Depp viveva con l’ex moglie Amber Heard in un attico al 13° piano: Alejandro Romero e Trinity Esparza, hanno dichiarato sotto giuramento ... Leggi su ilfattoquotidiano

ItalianPolitics : @Il_Vitruviano Poteva chiedere a Elon Musk un passaggio per la Luna per essere al sicuro dall'aggravamento epidemio… - beppe71292663 : @tiecolino @NonVaccinato No, sono appena stato ripreso, perchè giusto che il governo si affidi per i propri cloud… - LKlimex : Il 'Comunismo' ha fallito ogni volta che è stato provato. Elon Musk è diventato saggio? -