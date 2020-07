Dr Disrespect non si unirà a YouTube dopo il ban di Twitch? (Di martedì 14 luglio 2020) Ci sono ancora molti punti interrogativi sul ban di Dr Disrespect da Twitch del 26 giugno e ancora nessuno sa dove approderà in futuro. Tuttavia, potremmo già escludere una piattaforma, perché "sicuramente" lo streamer non si unirà a YouTube, secondo l'insider Slasher.Da due settimane circolano voci sulla sul ban dello streamer. Più di recente, l'attenzione si è spostata su YouTube come possibile nuova casa di Dr Disrespect. Le indiscrezioni nascono da un aggiornamento della sua biografia su Twitter, dove ha spostato l'URL del suo canale YouTube nell'area delle funzionalità.Leggi altro... Leggi su eurogamer

