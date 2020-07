Cellino aggredito da due malviventi: ''Volevano derubarmi, li ho presi a calci...'' (Di martedì 14 luglio 2020) Antonio Prisco Il patron del Brescia racconta l'aggressione di due malviventi che hanno provato a rubargli il suo prezioso orologio ''Sembro un pugile, sono gonfio e fa male. È venuto un medico a casa e me l'ha sistemato...'' Massimo Cellino, aggredito da due malviventi che Volevano portargli via l'orologio, racconta così l'episodio avvenuto due giorni fa. Attimi di grande paura per il presidente Cellino. Nella giornata di domenica il patron delle Rondinelle si era da poco recato al supermercato di Padenghe, cittadina in provincia di Brescia dove da poco tempo ha comprato casa. Pochi attimi per accorgersi di essere nel mirino di due malviventi intento a rapinarlo. L'obbiettivo dei ladri era il suo orologio al polso, un Patek ... Leggi su ilgiornale

