Carlotta Mantovan la moglie di Fabrizio Frizzi prima uscita al mare (Di martedì 14 luglio 2020) Primo sole sul litorale laziale per la moglie di Fabrizio Frizzi e la loro bambina, che ha compiuto 7 anni. Ne sono passati due da quando il destino si è portato via il presentatore dal famoso sorriso, che oggi finalmente illumina anche i volti della conduttrice e della figlia. Eccole insieme, in queste immagini esclusive, alle prese con giochi da spiaggia, tra risate, baci e divertenti corpo a corpo. Teneri bacini, giravolte nell’aria, rincorse e tanti sorrisi. Non c’è medicina migliore della reciproca compagnia, in uno scambio continuo di amore e forza, per rendere più sopportabile, per quanto difficile, una assenza ingombrante come quella di Fabrizio Frizzi. Lo sanno bene la moglie Carlotta Mantovan e la figlia ... Leggi su aciclico

