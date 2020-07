Cambio residenza con contratto affitto: quando è obbligatorio? (Di martedì 14 luglio 2020) Cambio residenza con contratto affitto: quando è obbligatorio? Abbiamo affrontato già svariate volte la materia dei contratti di affitto, proprio per le varie questioni pratiche e i dubbi che possono emergere in coloro che vogliono avvalersi delle norme giuridiche relative a quest’ambito. Qui di seguito vogliamo occuparci di un quesito che forse non pochi potrebbero porsi: colui che – come inquilino – vada a vivere in affitto, ovvero presso un’abitazione di proprietà di un altro soggetto, deve sempre, conseguentemente, effettuare il Cambio residenza? Scopriamolo. Se ti interessa saperne di più sulla restituzione caparra affitto, ... Leggi su termometropolitico

Cambiare residenza è obbligatorio quando si affitta casa o no

Discorso diverso vale quando si affitta casa per andarci a vivere i maniera stabile e abituale. In tal caso, infatti, il cambio di residenza è obbligatorio. Quando si affitta casa è obbligatorio ...

