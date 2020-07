Buon compleanno Laura Chiatti, Aida Yespica… (Di mercoledì 15 luglio 2020) Buon compleanno Laura Chiatti, Aida Yespica… …Marco di Vaio, Graziano Pellè, Giovanni Pitruzzella, Gianni Garko, Raffaello Morelli, Pietro di Muccio, Brigitte Nielsen, Arianna Huffington, Marzio Breda, Pierluigi Pairetto, Domenico Siniscalco, Lucrezia Ricchiuti, Carlo Verdelli, Francesco Pionati, Umberto d’Ottavio, Gian Luca Galletti, Rosalinda Celentano, Andrea Perroni, Marius Stankevicius, Nicola Ferrari, Andrea Cristiano, Diego Ulissi, Giulia Salerno… Oggi 15 luglio compiono gli anni: Alberto Michelotti, ex arbitro di calcio, ex calciatore; Giovanna Pala, attrice; Brunetto Chiarelli, antropologo; Anna Bertoni, pittrice; Gianni Garko (Gianni Garcovich), attore; Alessandro Criscuolo, magistrato; ... Leggi su romadailynews

OfficialASRoma : ?? Buon compleanno a @CengizUnder che oggi compie 23 anni! ?? #ASRoma - WeCinema : Uno dei volti del cinema più conosciuto al mondo, leggendario grazie alle sue impeccabili interpretazioni: buon com… - RaiPlay : Oggi è un giorno speciale: 57 anni fa il pulcino più famoso della tv faceva il suo ingresso nel piccolo schermo! ??… - JuveNelCuore88 : RT @DBoltri: “Ma signora! Io il cane non ho mica paura che mi inculi, ho paura che mi morda.” Rido da che ne ho memoria, grazie a te. Quest… - Nata27Best : RT @vlg_v: @ronaldstresser Tanti auguri di buon compleanno caro amico ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Primonumero

Il 14 luglio compie 80 anni Renato Pozzetto, uno degli attori italiani più amati. Sul numero di Sorrisi che trovate in edicola trovate una bellissima intervista. Per il suo compleanno il comico ci ha ...Buon compleanno Renato Pozzetto: l'attore e comico festeggia oggi 80 anni. Milanese d'adozione, è nato il 14 luglio 1940 a Laveno, in provincia di Varese. Proprio nella Meneghina ha esordito come caba ...