Boccea, maxi incendio in atto: Vigili del Fuoco sul posto (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – Un incendio di vaste dimensioni si e’ sviluppato poco fa in zona Boccea, a Roma. In fiamme un’area con sterpaglie e rifiuti abbandonati. Sul posto 5 mezzi dei Vigili del Fuoco, un’autobotte e il funzionario di turno, oltre alla Protezione civile. I mezzi stanno confluendo dal lato di via Cornelia, all’altezza del civico 5. Leggi su romadailynews

