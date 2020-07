Banksy, la ragazza triste del Bataclan torna in Francia (Di martedì 14 luglio 2020) La consegna della porta con il graffito di Banksy a Palazzo Farnese a Roma nelle mani dell’ambasciatore Massetal per la cerimonia della Festa nazionale francese Leggi su ilsole24ore

FranceenItalie : #14luglio A #PalazzoFarnese restituzione della porta del Bataclan con l'opera di Banksy 'La ragazza triste'. ' Un s… - Tg1Raiofficial : La 'Ragazza in lutto' di #Banksy torna a #Parigi. I carabinieri hanno consegnato all'ambasciatore francese la porta… - mikaanto3 : RT @Tg1Raiofficial: La 'Ragazza in lutto' di #Banksy torna a #Parigi. I carabinieri hanno consegnato all'ambasciatore francese la porta con… - fabbri333 : Banksy, torna a casa la ragazza del Bataclan - elisabe27393283 : RT @Tg1Raiofficial: La 'Ragazza in lutto' di #Banksy torna a #Parigi. I carabinieri hanno consegnato all'ambasciatore francese la porta con… -