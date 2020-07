Al Bano sorprende a Sanremo 2021 | No Romina Power, cambia il duetto (Di martedì 14 luglio 2020) Al Bano potrebbe presentarsi al Festival di Sanremo 2021 come concorrente non in coppia con Romina Power, ma con un’altra donna Al Bano Carrisi potrebbe partecipare al prossimo Festival di Sanremo 2021. Secondo quanto riportato dalla rivista ‘Oggi‘, il cantante di Cellino San Marco potrebbe essere concorrente della prossima edizione della celebre kermesse canora. Una … L'articolo Al Bano sorprende a Sanremo 2021 No Romina Power, cambia il duetto Curiosauro. Leggi su curiosauro

Ultime Notizie dalla rete : Bano sorprende La vita in diretta estate, Al Bano Carrisi fa calare il gelo: "Sto preparando il funerale, ho preso una bara" Liberoquotidiano.it L'AQUILA: GIANNI MORANDI ''FA UN SALTO'' IN CITTA' PER I CANTIERI DELL'IMMAGINARIO

L'AQUILA - Il noto cantante italiano Gianni Morandi arriva a sorpresa all'Aquila, dove è in corso la rassegna culturale "I Cantieri dell'Immaginario". A renderlo noto è il sindaco del capoluogo abruzz ...

Parma, positivo solo il risultato: 2-2 in rimonta sul Bologna

Prima dell’intervallo si fa male a una caviglia Bani, entra Mbaye, Tomiyasu passa sul centrosinistra ... ma è Laurini il più attivo. Barrow non sorprende Sepe, la replica di Kulusevski è timida. Si ...

L'AQUILA - Il noto cantante italiano Gianni Morandi arriva a sorpresa all'Aquila, dove è in corso la rassegna culturale "I Cantieri dell'Immaginario". A renderlo noto è il sindaco del capoluogo abruzz ...Prima dell’intervallo si fa male a una caviglia Bani, entra Mbaye, Tomiyasu passa sul centrosinistra ... ma è Laurini il più attivo. Barrow non sorprende Sepe, la replica di Kulusevski è timida. Si ...