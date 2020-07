Ubisoft non ha mostrato ancora tutto e promette un nuovo evento Ubisoft Forward (Di lunedì 13 luglio 2020) Nel corso dell'evento streaming Ubisoft Forward ci sono stati illustri assenti, come Beyond Good & Evil 2, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters, Roller Champions, Skull & Bones, anche se la società ha trovato il tempo di annunciare Far Cry 6. Ma niente paura, Ubisoft ha confermato che sta pianificando un altro evento Ubisoft Forward con più giochi da mostrare.Forse la compagnia si sta concentrando sul prossimo futuro piuttosto che sul reveal di giochi ancora lontani anni. "Sono orgoglioso del fatto che i nostri team possano offrire una line-up di giochi ambiziosa, ampia e creativa", ha dichiarato il CEO di Ubi Yves Guillemot. "E non vi abbiamo ancora ... Leggi su eurogamer

Aspettando l’Ubisoft Forward - non solo Assassin’s Creed Valhalla protagonista L'Ubisoft Forward è soltanto uno degli eventi con cui il mondo dei videogiochi prova a reagire a modo suo al distanziamento sociale post pandemia. Una pandemia che è ancora molto lontana dall'essere terminata, e con cui ...

L'Ubisoft è soltanto uno degli eventi con cui il mondo dei videogiochi prova a reagire a modo suo al distanziamento sociale post pandemia. Una pandemia che è ancora molto lontana dall'essere terminata, e con cui ... Prince of Persia : a quanto pare Ubisoft non ama molto la serie? Secondo alcune dichiarazioni provenienti dall'ex animatore di Ubisoft Jonathan Cooper (ha di recente lavorato su The Last of Us 2), pare che la serie di Prince of Persia non vado molto a genio alla compagnia, questo per una questione di diritti e ...

Secondo alcune dichiarazioni provenienti dall'ex animatore di Jonathan Cooper (ha di recente lavorato su The Last of Us 2), che la serie di of non vado a genio alla compagnia, questo per una questione di diritti e ... Assassin's Creed Valhalla e God of War sono simili? Ubisoft non lo pensa minimamente Il nuovo capitolo di Assassin's Creed si chiama Valhalla e vi trasporterà nell'era norrena per giocare nei panni di Eivor, il leader di un gruppo di vichinghi. Dato che si tratta di un gioco di ruolo d'azione che consente di controllare un ...

Ivan_Belluccio : @UbisoftItalia ma è confermato al 100% che Far Cry 6 non avrà il doppiaggio in italiano o verrà rettificata la pagi… - The_Reig : I miei complimenti vanno a @Ubisoft per la bella conferenza di questa sera! Spettacolo che mi ha intrattenuto sin d… - SpinelsFriend : @arv_yt Io non ho mai giocato a Rayman, ma da quel che ho capito.stasera c'è stata una conferenza Ubisoft e tutti s… - Rainbow__Sa : Bella #Ubisoft che crea un sacco di Hype per il suo evento senza tenere conto che ci sarebbero state un sacco di pe… - Il_Nerdastro : @barcaballack Che può anche ritorcersi contro Ubisoft. Perché se il gioco non mantiene le promesse, vado a dargli fuoco con quello! ?? -