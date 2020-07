Sneijder conferma il possibile ritorno in campo: si allenerà con una squadra dilettantistica (Di lunedì 13 luglio 2020) Wesley Sneijder muove i primi passi verso il ritorno in campo. Lo aveva confermato lo stesso olandese nelle scorse settimane, ma adesso arrivano altri segnali importanti. L'ex Inter ed eroe del Triplete, vuole tornare a giocare.Sneijder, rientro possibile: si allenerà con squadra dilettantisticacaption id="attachment 986943" align="alignnone" width="396" Sneijder (getty images)/captionIn attesa di valutare la proposta arrivatagli dall'Utrecht, l'olandese si allenerà dal prossimo 27 luglio con i dilettanti dell'DHSC, squadra guidata da Gert Kruys. "Mi metterò in forma. Questo era già stato deciso prima che se venisse fuori il discorso con l'Utrecht", ha affermato Sneijder. ... Leggi su itasportpress

Wesley Sneijder ha velatamente annunciato il suo ritorno fra i campi da gioco, che avverrà probabilmente con la maglia dell'Utrecht. La squadra olandese ospiterà con gioia il talento "di casa", nativo ...

