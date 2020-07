Sardine tour per le regionali, in Campania spaccate. L’ex fondatore cacciato: “Qui sono morte” (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Sembravano ormai sottovuoto fino a quando stamani non hanno dato l’annuncio Sardine in giro per l’Italia dal 23 al 28 luglio. Un tour nelle regioni al voto, finanziato con la formula del crowfounding e la vendita di magliette con su stampata la frase di Fabrizio De André ‘continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai’ . “Un tour non elettorale, ma politico” sottolineano gli organizzatori. E che farà tappa anche in Campania. “Stiamo ragionando, sarà un momento di confronto per le regionali” fa sapere Antonella Cerciello, organizzatrice ed esponente napoletana delle Sardine che per il momento preferisce non aggiungere altro. Ma dove sono le ... Leggi su anteprima24

