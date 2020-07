Pardo resta a Mediaset, ma solo per le telecronache di Champions (Retroscena Blogo) (Di lunedì 13 luglio 2020) Il contratto con Mediaset gli era scaduto lo scorso 31 maggio e la domanda era sorta spontanea: chi commenterà la Champions League ad agosto? La risposta ora ce l’abbiamo: sempre Pierluigi Pardo.Il giornalista, infatti, rimarrà a Cologno Monzese almeno per un altro anno e resterà il telecronista unico della massima competizione continentale per club, di cui Mediaset può trasmettere settimanalmente un match in chiaro.Pardo resta a Mediaset, ma solo per le telecronache di Champions (Retroscena Blogo) pubblicato su TVBlog.it 13 luglio 2020 10:02. Leggi su blogo

