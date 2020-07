Navi quarantena per migranti, da domani sarà possibile monitorare ed isolare i soggetti positivi (Di lunedì 13 luglio 2020) Quando, pochi anni fa, il centrodestra propose qualcosa di simile successe il finimondo, la parola più gentile incassata fu ovviamente ‘fascisti’. Poi però le cose cambiano, l’indulgenza fine a se stessa non paga ed, ora, davanti ai continui sbarchi di natanti che giungono sulle nostre coste con cittadini extracomunitari postivi al Covid-19 (come nel caso dei 28 positivi sbarcati a Roccella Jonica, in Calabria), ecco spunta l’idea delle ‘Navi quarantena’. Immigrati e Covid: il filtro delle ‘Navi quarantena’ In sostanza, domani dovrebbe partire la procedura d’urgenza che (coinvolgendo sia il Viminale, che il ministero dei Trasporti), consentirà a specifici Navi di fungere da ‘filtro’: ... Leggi su italiasera

