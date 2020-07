Napoli, via due big per finanziare l’acquisto di Victor Osimhen? (Di lunedì 13 luglio 2020) Il calciomercato del Napoli può dirsi già aperto. Nonostante la stagione non sia ancora terminata, gli azzurri sono in trattativa con il Lille per definire uno dei colpi più costosi della storia della SSC Napoli: Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano non ha ancora preso una decisione, tuttavia la società partenopea sembra abbastanza intenzionata a comprarlo … L'articolo Napoli, via due big per finanziare l’acquisto di Victor Osimhen? Leggi su dailynews24

Napoli Teatro Festival Italia - al via la ricca sezione SportOpera Dopo il successo delle scorse edizioni, parte da domani, lunedì 13 luglio , SportOpera , a cura di Claudio Di Palma e di Vesuvio Teatro , la sezione del Napoli Teatro Festival Italia nata come ' ...

Dopo il successo delle scorse edizioni, parte da domani, lunedì 13 luglio , , a cura di Claudio Di Palma e di Vesuvio , la del nata come ' ... Napoli - Posillipo : Due ragazzi picchiati a via Petrarca. E’ caccia ai complici Napoli , Posillipo : picchiati per uno sguardo di troppo davanti ad un noto bar di via Petrarca. E’ caccia ai complici . I Carabinieri della Stazione di Posillipo hanno denunciato per lesioni gravi un 20enne incensurato di Marano. Il giovane era ...

, : per uno sguardo di troppo davanti ad un noto bar di via E’ ai . I Carabinieri della Stazione di hanno denunciato per lesioni gravi un 20enne incensurato di Marano. Il giovane era ... L’insulto al tifoso del Napoli dallo staff dell’Atalanta : «Terrone - vai via» | VIDEO Il VIDEO è stato diffuso nel primo pomeriggio di oggi da diversi account legati all’ambiente del tifo napoletano. Un sostenitore del Napoli ha girato un VIDEO che ha come protagonista Gian Piero Gasperini e alcuni dirigenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli via Napoli, movida violenta in via Petrarca: 2 ragazzi aggrediti e pestati La Repubblica Maradona: Sorrentino non usi il mio nome

Succede che l'avvocato del Pibe, Matias Morla, via Twitter ha messo in guardia il regista napoletano ... LEGGI ANCHE Paolo Sorrentino, nuovo film a Napoli per Netflix: «È stata la mano di Dio» ...

Pontedera-Italia 2-1: l'impresa più incredibile del calcio italiano, Sacchi battuto

In attacco il futuro centravanti del Napoli, Alfredo Aglietti ... più difficile da quando sono Commissario tecnico - ammette - Meglio affrontare oggi la Via Crucis piuttosto che fra qualche tempo".

