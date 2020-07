"Mai con Pd e M5S, la gente non è stufa di me", dice Salvini (Di lunedì 13 luglio 2020) AGI - Il centrodestra è compatto. "La squadra resta solida: nelle Regioni siamo insieme e nei Comuni altrettanto. L'obiettivo è certamente quello di tornare al governo e il prima possibile. Escludo davvero che Berlusconi faccia robe, sì le chiamo proprio così, insieme al Pd o con i 5 Stelle": ne è convinto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista a La Stampa rilasciata ieri, quando ha trascorso una domenica di svago al lido del Papeete a Milano Marittima. "Ho sentito Berlusconi giusto poche ore fa e sulle sue intenzioni - prosegue Salvini - non ho davvero alcun dubbio. Sono certo che non gli passa per la testa di fare un'alleanza con i Cinque Stelle". Salvini mostra ottimismo malgrado il costante calo della Lega nei sondaggi ... Leggi su agi

PaoloGentiloni : 25 anni fa la strage di #Srebrenica. La pulizia etnica con oltre ottomila vittime e la vergogna dell’Onu. Ma a quel… - fattoquotidiano : 'NOI MAI CON B.' Nessuna esitazione: “Qualsiasi manovra per portare Berlusconi nella maggioranza è inaccettabile' [… - SirDistruggere : Sono felice di essermi perso tutta la polemica idiota sul gioco 'the last of us 2' che ha come protagonista una rag… - albealias : RT @ferdinantripodi: Sappiate che semmai la nuova legge #omofobia siffatta dovesse essere approvata, mi farò denunciare. Non permetterò ch… - ale_mayer : RT @Marco_Rizzo: La #Bestia diffonde il video di un uomo nudo in giro per strada, “un molestatore pakistano a Gallipoli”. Il video invece r… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai con "Mai con Pd e M5S, la gente non è stufa di me", dice Salvini AGI - Agenzia Italia Chirico aizza i tifosi: Avete visto faccia di Agnelli?

Ci sono immagini che parlano da sole. Quelle viste allo stadio e in tv con il presidente della Juventus Andrea Agnelli attonito nel vedere l’Atalanta prendere a lungo a schiaffi la squadra di Sarri so ...

Mac ARM, si possono creare applicazioni avviabili su ARM, Intel e persino PowerPC

La possibilità di creare file Universal Binary non è mai in realtà scomparsa; questa necessità man mano venuta meno con il passare del tempo (con la transizione da PowerPC a Intel) ma è tutt’oggi ...

Ci sono immagini che parlano da sole. Quelle viste allo stadio e in tv con il presidente della Juventus Andrea Agnelli attonito nel vedere l’Atalanta prendere a lungo a schiaffi la squadra di Sarri so ...La possibilità di creare file Universal Binary non è mai in realtà scomparsa; questa necessità man mano venuta meno con il passare del tempo (con la transizione da PowerPC a Intel) ma è tutt’oggi ...