Kena Mobile rilancia ancora: con l’offerta migliore regala anche un buono Amazon (Di lunedì 13 luglio 2020) Kena Mobile ha deciso di aggiungere un ulteriore vantaggio per chi deciderà di attivare l'offerta Kena 5,99: un buono Amazon da 10 euro. L'articolo Kena Mobile rilancia ancora: con l’offerta migliore regala anche un buono Amazon proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

mvno : Per chi attiva l'offerta Kena 5,99 di Kena Mobile entro le 10 del 21 luglio 2020, un buono regalo Amazon del valore… - NewsDigitali : Le offerte low cost di luglio 2020: Lycamobile, Iliad, Kena Mobile - - Scontividilo : ?? ????#KenaMobile: continua Porta un Amico fino a 50 euro di rimborso ?????? ?? - Scontividilo : ?? ????#HoMobile anche contro #KenaMobile e Daily: 70 Giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese ?????? ??… - kyranyazlov : mi sa che lunedì passo a kena mobile, mi da 20 giga in più rispetto a quelli che ho ora e non è poco -