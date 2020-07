Israele in tumulto: boom di casi di Covid e proteste in piazza (Di lunedì 13 luglio 2020) Nella giornata di ieri Israele ha fatto registrare il numero più alto di casi di positività in un giorno solo. Per questo motivo, a Tel Aviv e in altre città si sono registrate manifestazioni di protesta. Il timore di vedere una nuova ondata dell’epidemia di Coronavirus si sta spargendo in diversi Paesi mondiali. E così … L'articolo Israele in tumulto: boom di casi di Covid e proteste in piazza proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Israele tumulto Dietro i tumulti di Giaffa, la solita menzogna del complotto ebraico - Israele.net israele.net Israele in tumulto: boom di casi di Covid e proteste in piazza

Nella giornata di ieri Israele ha fatto registrare il numero più alto di casi di positività in un giorno solo. Per questo motivo, a Tel Aviv e in altre città si sono registrate manifestazioni di ...

Nella giornata di ieri Israele ha fatto registrare il numero più alto di casi di positività in un giorno solo. Per questo motivo, a Tel Aviv e in altre città si sono registrate manifestazioni di ...