#iltempodioshø (Di lunedì 13 luglio 2020) L'Europa non morde la Cina: a Hong Kong si arrangino. L'Ue decide di non decidere per non guastare i rapporti economici con Pechino. Nella riunione dei ministri degli Affari esteri europei prevale la lionea di evitare sanzioni per la repressione della protesta nell'ex colonia britannica. Leggi su iltempo

#iltempodioshø Danilo Toninelli faceva il ministro a sua insaputa. L'ex titolare delle Infrastrutture dichiara: "Non conoscevo la lettera del 2019 che confermava l'affidamento ad Aspi". Intanto slitta a martedì il Cdm sulla revoca della concessione. ...

Danilo Toninelli faceva il ministro a sua insaputa. L'ex titolare delle Infrastrutture dichiara: "Non conoscevo la lettera del 2019 che confermava l'affidamento ad Aspi". Intanto slitta a martedì il Cdm sulla revoca della concessione. ... #iltempodioshø Due romani su tre votano "Mai più Raggi" ma nell'indice di gradimento dei sindaci della Capitale batte Ignazio Marino...

Due romani su tre votano "Mai più Raggi" ma nell'indice di gradimento dei sindaci della Capitale batte Ignazio Marino... #iltempodioshø Domenico Arcuri va a scuola. Già, perché dopo i pasticci nell'approvvigionamento delle mascherine e del click day per i bonus alle imprese sarà proprio il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus a occuparsi ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #iltempodioshø