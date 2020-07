Il test rapido per il Coronavirus che dà una risposta in sette minuti (Di lunedì 13 luglio 2020) Un test rapido per il Coronavirus dal costo di 12 euro che dà una risposta in sette minuti. Arriva dalla Corea del Sud e lo ha sperimentato l’Ulss del Veneto che, ha annunciato il presidente Luca Zaia, “trasferirà tutti i dati allo Spallanzani di Roma e al Ministero della Salute perché tengano in considerazione di inserire il test nel piano di sanità pubblica”. Il test rapido per il Coronavirus che dà una risposta in sette minuti “Questo test – ha spiegato Roberto Rigoli, primario di Microbiologia a Treviso e vicepresidente nazionale dei microbiologi – va a prendere l’ipotetico ... Leggi su nextquotidiano

