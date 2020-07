Guida Tv Martedì 14 luglio 2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) Guida Tv Martedì 14 luglio Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv martedì 14 luglio Rai 1ore 20:35 Techetechetèore 21:25 The Resident2×01-02-03 1a Tv Free ore 23:50 Codice la vita è digitaleInfo Rai 2ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Squadra Speciale Cobra 11 23×07-08 1a Tvore 23:05 90° MinutoI gol delle partite della sera Rai 3ore 20:00 Blobore 20:35 Geoore 21:20 #Cartabianca – Talk Show Info ore 00:00 Linea Notte – Info Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint (show)ore 21:20 All togheter Now La Superfida Sedici concorrenti, otto della prima edizione del programma e otto della seconda si scontrano in sfide dirette e si sottopongono al giudizio della giuria, composta da 100 personaggi, tra questi: Iva Zanicchi, Mietta, Simona Bencini, ... Leggi su dituttounpop

