Gol di tacco e in no look, la prodezza senza precedenti (Di lunedì 13 luglio 2020) Gol di tacco e in no look, la prodezza senza precedenti. Quando meno te lo aspetti ecco la magia allo stato puro: vedere per credere questo gol che arriva probabilmente in un match tra amici. L'attaccante è spalle alla porta ma l'istinto lo guida ad un gesto impossibile! Gol di tacco e in no look, la prodezza senza precedenti ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Gol di tacco e in no look, la prodezza senza precedenti - - Tacco_12_ : @pisto_gol Un classico italico .....purtroppo..... - FOOT_FLIX : Abbiamo anche il primo gol di Guarin (di tacco) con il Monza. Su assist di Garritano, perché Galliani il vizio di p… - PierMusolino : @WINDSONKLAUS La cosa bella è che con questi filtranti 9/10 sarebbero gol di CR7. Ma non glieli facciamo. E comunq… - Ebthol : RT @calciodangolo_: #4luglio ???? - 'Palla tagliata, messa fuori. C'è Pirlo Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, di tacco, tiro, GOOOOOOL... Grosso, G… -