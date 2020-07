Formula 1, i quotidiani stranieri sul GP di Stiria : “Un incubo Rosso” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Un incubo Rosso“. Questo il titolo scelto dal quotidiano sportivo spagnolo Marca per definire quanto successo nel Gran Premio di Stiria. Leclerc e Vettel si sono infatti chiamati fuori in avvio di gara a causa di una manovra azzardata del giovane pilota monegasco. “Le Ferrari si buttano fuori” scrive invece l’altro quotidiano iberico As, mentre per il francese L’Equipe il fallimento della Ferrari nel nel secondo GP stagionale è evidente e “mette la scuderia in un tunnel la cui uscita si sta allontanando giorno dopo giorno“. Il quotidiano inglese Daily Mail sottolinea invece le parole di Leclerc, che si è assunto tutta la responsabilità dell’incidente: ”Le scuse non sono sufficienti in momenti come questo. Sono deluso di me stesso e deluso per la squadra”. Leggi su sportface

Formula 1, Alesi duro con Ferrari: "Vettura nata male"

Bologna, 13 luglio 2020 - Momento buio, durissimo, per la Ferrari che deve convivere non solo con la carenza di prestazioni della monoposto ma anche con un rapporto interno non idilliaco tra Sebastian ...

