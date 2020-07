Emma Marrone testimonial per Zalando: “Felice di questa collaborazione” (Di lunedì 13 luglio 2020) Emma Marrone, testimonial per Zalando, non nasconde il suo entusiasmo e lo comunica ai suoi follower su Instagram. Il colosso dell'e-commerce di tante linee di abbigliamento ha scelto la cantante di Io Sono Bella come ambasciatrice del marchio per l'Italia. Una favola, quella di Emma, che inizia negli stessi giorni in cui è stato dato annuncio della scelta di Lady Gaga come testimonial della nuova fragranza Voce Viva della Maison Valentino. Il rapporto tra Emma e Zalando nasce all'insegna dell'inclusività e dell'abbattimento degli stereotipi che l'azienda propone da febbraio con la collana Zerotypes, nata appositamente per promuovere l'individualità. Nello spot pubblicato da Emma Marrone sui ... Leggi su optimagazine

