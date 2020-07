De La su Osimhen: “In ritiro con il Napoli? Chi lo sa, il bello del calcio” (Di lunedì 13 luglio 2020) Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis ha presentato alla stampa il progetto del nuovo ritiro in Abruzzo. Queste le parole del patron azzurro che si è soffermato su Osimhen, attaccante del Lille vicino al Napoli: “A Castel di Sangro arriverà anche Osimhen? “Chi lo sa, questo è il bello del calcio. Abruzzo? Ho trovato subito una grande intesa con gli organizzatori in Abruzzo, al punto che ho fatto subito un accordo di sei anni. Così andremo per un primo periodo a Dimaro, ma poi ci trasferiremo anche a Castel Di Sangro anche perché lì ho uno stadio vero dove poter invitare il Manchester City o il Paris Saint-Germain. Sono molto contento e felice di aver trovato un’altra famiglia. ... Leggi su alfredopedulla

