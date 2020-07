Coronavirus: in Iran superati i 13 mila morti (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - TEHERAN, 13 LUG - Salgono a 259.652 i casi di Covid-19 in Iran, con 2.349 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono 203, per un totale di 13.032 decessi confermati dall'... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - TEHERAN, 13 LUG - Salgono a 259.652 i casi di Covid-19 in Iran, con 2.349 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono 203, per un totale di 13.032 decessi confermati ...

