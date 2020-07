Bocconcini di pollo conditi (Di lunedì 13 luglio 2020) Bocconcini di pollo conditi Se state cercando una ricetta per un secondo rapido da preparare, ma veramente delizioso questa ricetta di Bocconcini di pollo conditi è quello che stavate cercando. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 650 g di petto di pollo350 g di pomodorini in scatola (solo i pomodorini)1/2 bicchiere di vino bianco3-4 cucchiai di farina 0020-25 olive nere1 spicchietto d’aglio1 ciuffo di prezzemolo2 cucchiai di olio evoSale fino q.b.Peperoncino piccante (facoltativo)Per preparare i Bocconcini di pollo conditi iniziamo tagliando il petto di pollo a pezzetti, possibilmente delle stesse dimensioni, una volta tagliati tutti ... Leggi su termometropolitico

